Стоимость билетов эконом-класса на курорты Турции и Египта достигла 450 тыс. рублей

Москва, 27 октября. Билеты эконом-класса на курорты Турции и Египта достигли стоимости в 450 тыс. рублей. Цена подскочила после объявления нерабочих дней в России из-за распространения коронавирусной инфекции.

Цена на один билет из Москвы на прямой рейс в Анталью выросла до 350 тыс. рублей. На египетские курорты до 450 тыс. рублей. По словам туроператоров, стоимость перелетов увеличилась на фоне резкого роста востребованности у россиян кресел в самолетах.

Нехватка билетов ощущается в основном на рейсах в Турцию и Египет, рассказал вице-президент АТОР Дмитрий Горин. По его словам, места в самолетах заканчиваются быстрее, чем в отелях. Туристы больше не могут забронировать путевки из-за их отсутствия. Туроператоры ожидают, что к 30 октября заполненность отелей и мест на чартерные и регулярные рейсы составит 100%, передают «Известия».

Недавно стало известно, что российская авиакомпания «Победа» приняла решение возобновить продажу билетов на рейсы в некоторые города Египта.