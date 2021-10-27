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Социолог Райнхард Крумм: «Северный поток — 2» нужен всему Евросоюзу
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Социолог Райнхард Крумм: «Северный поток — 2» нужен всему Евросоюзу
Федеральное агентство новостей

Берлин, 27 октября. Глава Регионального офиса для сотрудничества и мира в Европе фонда Фридриха Эберта, социолог Райнхард Крумм прокомментировал настрой Украины и Польши против российского газопровода «Северный поток — 2».

Киев 15 октября попросил Еврокомиссию присоединиться в качестве третьей стороны к дебатам по сертификации российского трубопровода. В то же время Польша требует заблокировать реализацию проекта. Однако, по словам Крумма, «Северный поток — 2» необходим всему Евросоюзу, передают «Известия».

«Прямо сейчас мы видим, как ЕС и Германия нуждаются в газе. Германия — самая большая экономика Евросоюза. Поэтому «Северный поток — 2» нужен не только ей, но и всему ЕС, для всей его экономики. Вокруг этого, конечно, много политики. Но я думаю, что правительство, нынешнее правительство, да и следующее, сумеют переговорить с Украиной и Польшей, и убедить эти страны, что «Северный поток — 2» — это польза для всех», — сказал немец.

Ранее правительство Германии выступило за запуск «Северного потока — 2» и против санкций, которые США ввели в отношении газопровода. В связи с этим кабинет министров провел переговоры с американскими коллегами.

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