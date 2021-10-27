Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 октября 01:17
01:10
Общество
Пушкова опечалила популярность сериала «Игра в кальмара» среди детей и подростков
01:01
Происшествия
Человеческие сердце и печень обнаружили в лесополосе на севере Москвы
00:57
Политика
Канцелярия премьер-министра Судана Хамдока подтвердила его возвращение домой
00:56
Экономика
Жители мегаполисов стали активнее пользоваться услугами каршеринга в пандемию
00:54
Экономика
Экономист из США Макдональд назвал альтернативу криптовалютам для инвестиций
00:52
Экономика
Поддержка государства позволила рынку сельхозтехники в России избежать кризиса
00:51
Экономика
Уровень медианных зарплат в России вырос более чем на 9%
00:35
Общество
Стоимость билетов эконом-класса на курорты Турции и Египта достигла 450 тыс. рублей
00:34
Политика
Социолог Райнхард Крумм: «Северный поток — 2» нужен всему Евросоюзу
00:34
Общество
Выбор автомобильных комплектующих сократился на 15-20% в России
Все новости

Выбор автомобильных комплектующих сократился на 15-20% в России
Общество
Выбор автомобильных комплектующих сократился на 15-20% в России
Инфореактор  /  wikipedia.org / avito.ru / Public Domain / pixabay.com

Москва, 27 октября. Подорожанием материалов, колебание валютных курсов, дефицит микрочипов и непредсказуемость спроса привели к кризису запчастей в России.

В январе 2021 года в сегменте тормозных колодок на конкретный автомобиль на российском авторынке было представлено порядка 50 брендов. По состоянию на середину октября на складах поставщиков осталось меньше 40.

В начале года на складах продавцов автомобильных запчастей на конкретную модель автомобиля можно было выбрать моторное масло из порядка 100 брендов, сейчас их осталось меньше 70. Об этом пишут «Известия».

Продавцы стараются вести осторожные закупки автозапчастей впрок, чтобы потом не остаться с переполненными складами в случае, если случится новый локдаун или экономическая ситуация продолжить ухудшаться. Пока на рынке автомобильных автозапчастей в России наблюдается устойчивый спрос, в некоторых сегментах он растет, заявил президент маркетплейса Autodoc.ru Владислав Соловьев.

Летом эксперты назвали причину подорожания машин в России. По их мнению, цены на автомобили росли из-за особенностей российского рынка и управленческими качествами топ-менеджмента автоконцернов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Выбор автомобильных комплектующих сократился на 15-20% в России
автомобиль запчасти спрос
Комментировать