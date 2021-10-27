Выбор автомобильных комплектующих сократился на 15-20% в России

Москва, 27 октября. Подорожанием материалов, колебание валютных курсов, дефицит микрочипов и непредсказуемость спроса привели к кризису запчастей в России.

В январе 2021 года в сегменте тормозных колодок на конкретный автомобиль на российском авторынке было представлено порядка 50 брендов. По состоянию на середину октября на складах поставщиков осталось меньше 40.

В начале года на складах продавцов автомобильных запчастей на конкретную модель автомобиля можно было выбрать моторное масло из порядка 100 брендов, сейчас их осталось меньше 70. Об этом пишут «Известия».

Продавцы стараются вести осторожные закупки автозапчастей впрок, чтобы потом не остаться с переполненными складами в случае, если случится новый локдаун или экономическая ситуация продолжить ухудшаться. Пока на рынке автомобильных автозапчастей в России наблюдается устойчивый спрос, в некоторых сегментах он растет, заявил президент маркетплейса Autodoc.ru Владислав Соловьев.

Летом эксперты назвали причину подорожания машин в России. По их мнению, цены на автомобили росли из-за особенностей российского рынка и управленческими качествами топ-менеджмента автоконцернов.