Мошенники перед нерабочими днями создали более 3 тыс. поддельных сайтов

Москва, 27 октября. Специалисты по кибербезопасности нашли перед нерабочими днями более трех тысяч поддельных сайтов магазинов.

Дни с 30 по 7 ноября указом президента России были объявлены нерабочими в связи с ухудшением ситуации с распространением коронавируса. При этом регионы могут вводить режим нерабочих дней раньше.

Мошенническая схема с данным шаблоном была выявлена еще год назад. Директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин в беседе с РБК допустил, что мошеннические сайты маскируются под онлайн-магазины в преддверии ужесточения коронавирусных ограничений.

Специалисты BI.ZONE рекомендуют проверять информацию о розыгрышах на официальных сайтах организаторов. Если подтверждения на официальном ресурсе нету, то следует проинформировать об обмане компанию, чье имя используется недобросовестно.

Также с особой осторожностью относиться к ссылкам из контекстной рекламы. По словам Волошина, нередко злоумышленники покупают места для своих сайтов в верхних строчках поисковой выдачи.

Ранее сообщалось, что мошенники все чаще используют фейковый iCloud для кражи данных. Всего с начала года в интернете появились около семи тысяч мошеннических доменов такого рода.