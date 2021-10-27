Бычий тренд на российском фондовом рынке продлится до конца 2021 года

Москва, 27 октября. Рост российского рынка акций обусловлен несколькими факторами, которые помогают оставаться бычьему тренду до конца года.

Рост фондового рынка связан с глобальной тенденцией роста фондовых индексов и американских бирж, а также ультрамягкой политикой ФРС и ЦБ, продолжающей активно «печатать» деньги. Кроме всего прочего высокие цены на природные ресурсы и восстановление экономики после пандемии, а также низкие ставки по облигациям вынуждают инвесторов по всему миру вкладывать деньги в рынок акций. Об этом информируют «Известия».

Спрос на российские активы поддерживается за счет высоких цен на энергоносители. Увеличение цены на сырье ускоряет высокую инфляцию, ставя под угрозу рост мировой экономики. Отмечается, что энергетический кризис способствует укреплению рубля.

Эксперты оценили как нерабочие дни в России повлияют на курс рубля. Отмечается, что это решение может стать нагрузкой для отечественного бизнеса, что повлияет и на рубль. Пока благодаря сырью отечественная валюта чувствует себя неплохо.