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Средний возраст парка грузовых автомобилей в России увеличился до 21 года
Общество
Средний возраст парка грузовых автомобилей в России увеличился до 21 года
pixabay.com  /  roxint

Москва, 27 октября. Если по итогам 2016 года средний возраст грузовика составлял 20 лет, то на 1 января 2021-го он достиг 21,2 года, констатировала глава «Газпромбанк Автолизинга» Лилия Маркова.

Ужесточение техтребований постепенно заставляет перевозчиков и подрядчиков пересаживаться на более новую технику, прибегая к лизинговым инструментам финансирования, передает ее слова «Коммерсант». Лизинг в этом сегменте выбирают более чем в 70% сделок по приобретению новых грузовых машин, говорит Маркова. Причем в сегменте уже сформировался отложенный спрос из-за высокого среднего возраста парка и цикличности обновления автопарков.

Уровень проникновения уже вплотную подошел к европейскому уровню, который ненамного превышает наши 70%, заявил генеральный директор «Балтийского лизинга» Дмитрий Корчагов. Это объясняется тем, что восстановление утраченных позиций на рынке всегда более затратно, чем удержание достигнутого преимущества, а значит, предприятиям надо продолжать работу, используя лизинговые инструменты.

Недавно эксперты заявили, что люксовые марки автомобилей в России дорожают быстрее машин эконом-класса. Средний ценник на машины премиум марок, возраст которых не превышает три года, увеличился в России в течение III квартала на 30,7%.

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