Власти России расширили перечень сфер для получения финансовой поддержки

Москва, 27 октября. Власти России решили пересмотреть перечень отраслей, которые могут претендовать на кредитную помощь в соответствии с антикризисной программой ФОТ 3.0. Информацией об этом поделился первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Список сфер, которые могут получить помощь по программе, увеличился на шесть отраслей. В обновленный перечень вошли стоматологии, химчистки, парикмахерские, салоны красоты, дополнительное образование, ремонт и услуги по уходу за детьми. Соответствующий материал опубликовали «Известия».

По оценкам Министерства экономического развития России, на обновление списка может уйти около 20 миллиардов дополнительного финансирования на следующий год. Белоусов также обещал предпринимателям, что рассмотрит вариант поощрения бизнеса, который вовремя отправил своих работников на вакцинацию против коронавирусной инфекции. Он также сообщил, что изучит возможность отсрочки уплаты страховых взносов на неделю.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин недавно предложил ввести уголовное наказание для работодателей, которые платят сотрудникам заработную плату на уровне МРОТ, используя серые схемы.