Новый спутниковый интернет могут запустить по всей России

Москва, 27 октября. Новая система спутникового интернета в России может стать аналогом StarLink Илона Маска или британской OneWeb. Стоимость проекта оценивают в более чем миллиард долларов.

ГКРЧ, заседание которой намечено на конец ноября, может выделить дочерней компании «Мегафона» — «Мегафон 1440» — частоты для спутниковой связи. Именно на таких частотах работают спутниковые системы StarLink Илона Маска, а также британская OneWeb, передают «Известия».

Таким образом удастся расширить возможности обычных сотовых сетей, проводить их в труднодоступных районах, куда сложно или невозможно тянуть наземные линии связи. Главные плюсы низкоорбитальной спутниковой связи — возможность обмена информацией с низким уровнем задержки сигнала (от 20 мс) и высокой скоростью передачи данных (от 50 Мбит/с до 1 Гбит/с).

На данный момент наземной связь распространяется на 35% территории страны, отметили опрошенные изданием эксперты. Интернетом в России не пользуются 16% граждан, однако в 2011 году этот показатель достигал 50%.