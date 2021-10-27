Военную базу на Камчатке оснастят новым причалом для подлодок Тихоокеанского флота

Петропавловск-Камчатский, 27 октября. Военно-морскую базу атомных подводных лодок Вилючинск на Камчатке расширят и сделают неуязвимой для противников. В НАТО стратегическое место называют «Осиное гнездо». Информацию об этом рассказал источник в военном ведомстве.

На базе построят новые укрытия для атомных подводных лодок Тихоокеанского флота. Также в порт доставят плавучий причал. По словам источника, он станет местом постоянного базирования новых подводных ракетоносцев типа «Борей».

Причал позволит расширить географию размещения флота. При необходимости его станет возможным перенаправить в другое место. Также на базе в Вилючинске развернут дополнительные силы для противодействия морским диверсантам, рассказал источник в интервью «Известиям».

По словам экспертов, военная база на Камчатке является стратегически значимой для обороны страны. Через некоторое время база сможет принимать носителей перспективных подводных беспилотников «Посейдон».

Ранее стало известно, что Россия усилила военную базу в Таджикистане партией противотанковых комплексов (ПТРК) «Корнет» из-за ситуации в Афганистане.