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Димедрол нашли в организме погибшего депутата Рады Полякова
Происшествия
Димедрол нашли в организме погибшего депутата Рады Полякова
facebook.com  /  Антон Поляков

Киев, 26 октября. В организме погибшего депутата Рады Антона Полякова нашли метадон вместе с димедролом, который усиливает действие наркотических средств. Соответствующее заявление сделал первый заместитель главы МВД Украины Евгений Енин.

Киевские сотрудники правоохранительных органов 8 сентября сообщили, что парламентарий Поляков был найден мертвым. Депутату стало плохо, когда он ехал в такси. Медики констатировали факт смерти.

Правоохранители начали дело по статье «умышленное убийство», однако также содержится пометка «естественная смерть». После этого украинская прокуратура заявила, что Поляков скончался в результате острой коронарной недостаточности и острой ишемической болезни сердца. Такой вывод был сделан после вскрытия.

Ранее было совершено покушение на помощника президента Украины Сергея Шефира. Однако полиции не удалось обнаружить оружие нападающего. Преступник расстрелял автомобиль помощника Зеленского.

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украина смерть поляков
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