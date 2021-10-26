Британцы испугались учений ВС России у берегов Крыма

Севастополь, 26 октября. Россия пугает Великобританию и США, выполняя маневры в Черном море. Такой эффект оказали военные учения ВС РФ в Крыму.

Британское общество испугалось атаки военными «условного противника» у берегов Крыма. Издание Daily Mail расценило это как предупреждение.

Автор издания Уилл Стюарт считает, что демонстрация таких учений является ответом на инцидент с британским эсминцем Defender, который нарушил российские границы. Россия же привлекла много военной техники именно у полуострова.

Москва задействовала береговые противокорабельные ракеты, БПРК «Утес» и «Бал» и ЗРК «Штиль». Ракетные стрельбы были продемонстрированы с фрегата «Адмирал Григорович».

Daily Mail считает, что учения несли провокационный характер. По словам Стюарта, Москва старается продемонстрировать свое преимущество и силы в Черном море.

Ранее десантники ВС РФ и Египта завершили подготовку к активной фазе совместных учений. Военные завершили подготовку к активной фазе учений «Защитники дружбы-2021», которые проходят в нескольких десятках километров от Каира.