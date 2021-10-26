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Татьяну Меженцеву отобрали представительницей России на Детском Евровидении — 2021

  /   Обновлено: 26 октября 2021 23:31
Общество
Татьяну Меженцеву отобрали представительницей России на Детском Евровидении — 2021
junioreurovision.tv  /  EBU / STIJN SMULDERS

Москва, 26 октября. Россию на международном конкурсе «Детское Евровидение — 2021» представит исполнительница Таня Меженцева.

Согласно информации на официальном сайте конкурса, Меженцева занимается пением с четырех лет. Она играет на пианино и флейте, а также пробует себя в воздушной гимнастике и танцах.

Победитель был определен при помощи интернет-голосования и голосования профессионального жюри. Членами последнего являются деятели российского шоу-бизнеса и представители творческих профессий. Всего в национальный финал музыкального конкурса прошли 12 участников.

Детское Евровидение состоится в столице Франции 19 декабря. В прошлом году на музыкальном конкурсе победила юная француженка Валентина Тронель. Россию тогда представляла 11-летняя петербурженка София Феськова, которая заняла десятое место.

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