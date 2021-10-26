Актриса Светличная появилась на передаче Малахова после сообщений о ее пропаже

Москва, 26 октября. Заслуженная артистка РСФСР, актриса Светлана Светличная рассказала о своем состоянии после сообщений о ее исчезновении в Москве.

Светличная появилась в эфире телепередачи Андрея Малахова на канале «Россия-1» после того, как в Сети стали распространяться сообщения о ее пропаже. Артистка рассказала, что ей было плохо и пожаловалась на частые головокружения.

«Мне было плохо и спать, мне делали уколы, со мной были врачи. Я сейчас прошлась, надеясь на то, что не упаду. И такое бывает, часто кружится голова», — рассказала в передаче Андрея Малахова Светличная.

Ранее RT сообщило, что Светличную обнаружили сотрудники полиции. Накануне в Сети распространились сообщения о том, что сын актрисы якобы заявил ее пропаже. Позже Алексей Ивашов в комментарии для СМИ опроверг эту информацию.