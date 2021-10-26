Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 октября 23:47
23:34
Происшествия
Пожар на 500 «квадратов» вспыхнул на промзоне в Воронеже
23:30
Общество
Татьяну Меженцеву отобрали представительницей России на Детском Евровидении — 2021
23:17
Общество
Актриса Светличная появилась на передаче Малахова после сообщений о ее пропаже
23:09
Экономика
«Оператор ГТС Украины» предложил России досрочно продлить контракт на транзит газа
22:40
Происшествия
Бастрыкин поручил СК возбудить уголовное дело после обстрелов Донбасса
22:38
Политика
Премьер-министр Судана Хамдук вернулся домой спустя сутки после задержания
22:32
Весь мир
Власти Гвинеи расширили состав кабинета министров
22:29
Весь мир
Популяризатор космонавтики Цуканов назвал причины пуска «Союзов» с Куру
22:21
Весь мир
Сын Боба Марли посетил крупный показ мод в Эфиопии
22:17
Общество
Политолог Сатановский предложил снять с Моргенштерна шкуру и заспиртовать
Все новости

Актриса Светличная появилась на передаче Малахова после сообщений о ее пропаже

  /   Обновлено: 26 октября 2021 23:17
Общество
Актриса Светличная появилась на передаче Малахова после сообщений о ее пропаже
wikipedia.org  /  Gerarus / CC BY 4.0

Москва, 26 октября. Заслуженная артистка РСФСР, актриса Светлана Светличная рассказала о своем состоянии после сообщений о ее исчезновении в Москве.

Светличная появилась в эфире телепередачи Андрея Малахова на канале «Россия-1» после того, как в Сети стали распространяться сообщения о ее пропаже. Артистка рассказала, что ей было плохо и пожаловалась на частые головокружения.

«Мне было плохо и спать, мне делали уколы, со мной были врачи. Я сейчас прошлась, надеясь на то, что не упаду. И такое бывает, часто кружится голова», — рассказала в передаче Андрея Малахова Светличная.

Ранее RT сообщило, что Светличную обнаружили сотрудники полиции. Накануне в Сети распространились сообщения о том, что сын актрисы якобы заявил ее пропаже. Позже Алексей Ивашов в комментарии для СМИ опроверг эту информацию.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Актриса Светличная появилась на передаче Малахова после сообщений о ее пропаже
малахов светличная исчезновение
Комментировать