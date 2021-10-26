«Оператор ГТС Украины» предложил России досрочно продлить контракт на транзит газа

Киев, 26 октября. Киев настоятельно предлагает продлить контракт на транзит российского газа до окончания действующего соглашения, заявил глава «Оператора ГТС Украины» Сергей Макогон.

По его словам, Украина готова подписать соглашение на 10-15 лет с «объемами транзита не менее 45 миллиардов кубометров в год». Макогон отметил, что на это предложение Россия не ответила.

«Мы настойчиво предлагаем, если есть заинтересованность американской и немецкой сторон, уже сейчас продлить транзитный контракт — не дожидаясь 2024 года. Возможность есть», — сообщил в интервью сайту ТСН Макогон.

Он выразил уверенность в том, что обещания Германии и США сохранить транзит газа через Украину после запуска газопровода «Северный поток — 2» носят декларативный характер. Описывающих этот процесс документов нет, посетовал глава «Оператора ГТС Украины».

Ранее президент РФ Владимир Путин указал на опасность дальнейшего увеличения транзита газа через ГТС Украины, сообщает RT. По словам российского лидера, труба может «лопнуть».