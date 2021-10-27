Внешнее управление: как вмешательство США спровоцировало новый переворот в Судане

Переходный период в Судане, о котором военные и гражданские договорились в 2019 году после свержения режима Омара аль-Башира проамериканской оппозицией, был прерван 25 октября государственным переворотом и отстранением правительства Абдаллы Хамдока от власти.

Накануне главнокомандующий Вооруженными силами африканской страны Абдель Фаттах аль-Бурхан объявил чрезвычайное положение, распустил Суверенный совет, правительство и антикоррупционный комитет «Тамкин», а также уволил региональных губернаторов и приостановил действие нескольких статей проекта Конституционной декларации (основного закона страны в переходном периоде).

Армия на фоне на фоне масштабных протестов населения, доведенного до отчаяния глубочайшим экономическим кризисом, безработицей и всеобщей коррупцией, сформирует новое переходное правительство, которое подготовит Судан к запланированным на 2023 год выборам. Однако представители отстраненных властей при поддержке третьих сторон призывают людей выходить на улицы, чем провоцируют эскалацию конфликта.

Международная редакция Федерального агентства новостей проанализировала факторы, которые способствовали перевороту в Судане, и причины, побудившие военных взять страну под собственный контроль.

Беспорядочный компромисс

Еще два года назад прослеживался потенциальный конфликт в политическом урегулировании, поскольку договор между военными и гражданскими не устранил борьбу за власть между национальными элитами (племенами, лидерами вооруженных группировок и традиционных партий) и прозападными силами, которые поддерживались оппозицией в эмиграции и опирались на оторванную от традиционного уклада жизни городскую молодежь.

В 2018 году оппозиционные на тот момент президенту Омару аль-Баширу силы, щедро финансируемые из-за рубежа, использовали сезонные проблемы с поставками пшеницы и перебои в подаче электроэнергии для начала «хлебных бунтов», которые в итоге привели к революции 2019 года. Тогда министр обороны Судана Авад бен Ауф, по информации некоторых источников, коррумпированный Соединенными Штатами Америки, сообщил о свержении Омара аль-Башира, который правил страной ровно 30 лет. Ауф заявил о переходе верховной власти Военному совету. Суданский народ ликовал, но недолго, поскольку ко внутренним изменениям подключилась третья сторона, заинтересованная в дальнейшем разграблении страны.

Спустя год после назначения новой гражданской власти продолжившиеся продовольственные, финансовые и энергетические проблемы не только сделали жизнь местного населения практически невыносимой, но и обнажили неспособность уже кабмина Абдаллы Хамдока, активно реализовывавшего экономические реформы по методичкам Международного валютного фонда (МВФ), разрешить национальные проблемы.

Главная задача переходного правительства звучала как «строительство суданского проекта, включающего все группы населения». Премьер отмечал, что не владеет «жезлом Моисея, чтобы исправить существующее положение», но обещал придерживаться «прагматического» подхода к преобразованию экономики. Хамдок, будучи гражданином Судана, большую часть своей жизни прожил на Западе, его сыновья получили образование в США и остались там. Работая в бюрократической системе ООН и ряда других международных организаций, он сильно отдалился от суданских реалий.

Ключом демократизации страны Абдалла Хамдок назвал прекращение войны и проведение масштабных реформ, которые впоследствии и стали одной из главных причин народных протестов.

Помощь или давление

США более 20 лет обвиняли Судан в причастности ко взрывам в посольствах и поддержке боевиков, поэтому страна долгое время находилась под давлением американских санкций. Однако Омар аль-Башир адаптировал экономику Судана к этой блокаде и долгое время довольно сносно управлял закрытой от внешнего мира страной. Бывший президент не приветствовал любое иностранное вмешательство, в том числе и материальное, а потому ограничения Вашингтона не влияли на политику африканской страны. Но в конечном итоге такой подход привел к свержению лидера.

После назначения премьером Абдалла Хамдок сразу же подключил свои бюрократические связи в международных организациях для привлечения помощи иностранных партнеров. Эта помощь пришла из-за океана и достаточно быстро превратилась во внешнее управление страной. Еще во время событий декабрьской революции, расследования независимых журналистов пролили свет на подпольную деятельность западных некоммерческих организаций в Судане.

В 2018 году активисты «Суданского конгресса» стали подопечными программ «по подготовке политических кадров» в Европе. Курсы финансировались Westminster Foundation for Democracy (WFD, Лондон, Великобритания) и Conflict Dynamics International (CDI, Кембридж, США), наиболее видными участниками «Суданского конгресса» в переходном правительстве можно назвать экс-министра кабинета министров Халеда Омара Юсефа и экс-министра промышленности Ибрагима Шейха Абдула Рахмана.

Федеральное агентство новостей

Далее, возглавляемый Хадоком Судан, решил пойти на сближение с Америкой и заключил сделку с США, наладив дипломатические отношения с Израилем, а также выплатив 335 млн долларов в качестве компенсации жертвам терактов, хоть и не взял на себя ответственность за случившееся. В январе 2021 года Белый дом делает ответный реверанс — исключает Судан из списка стран-спонсоров терроризма, а также обещает республике деньги для погашения задолженности перед Всемирным банком.

Эксперты отмечают, что снятие международной изоляции с Судана спровоцировало целую лавину различного рода «образовательных» проектов для суданской молодежи: политических и общественных активистов, представителей СМИ, правозащитников, блогеров. Так американцы начали создавать лояльные себе гражданские структуры в Судане.

Стоит отметить образовательные мероприятия, на которых западные специалисты контактировали с профессиональными сообществами Судана: это семинары для правоохранительных органов, медицинских работников, учителей. Бурная деятельность по «демократизации» суданцев развивалась так же внутри официальных структур и миссий, так USAID на своих ресурсах рассказывает не только о проводимых мероприятиях, но и о встречах со своими «друзьями» в правительстве.

Британское представительство вполне официально продвигает деятельность своих некоммерческих организаций под эгидой ЮНЕСКО в частности в сфере СМИ и защиты прав человека — информация размещена на Facebook.

При этом созданный переходным правительством «Комитет по демонтажу системы 30 июня 1989 года и изъятию государственных денег» (комитет «Тамкин») по факту обогащал министров правительства и самого Хамдока за счет рейдерского захвата банковского и других высокодоходных секторов экономики страны.

Только за 2020 год «Тамкин» «реквизировал» миллиард долларов, более трех тысяч объектов недвижимости и 27 млн квадратных метров сельхозугодий. Однако реальный объем изъятых во внесудебном порядке средств неизвестен, как и правомочность этого масштабного перераспределения собственности в Судане.

На фоне конфискации активов обвиненных в коррупции при прошлом режиме чиновников премьер-министр Абдалла Хамдок объявил о проведении в стране согласованной с Международным валютным фондом глобальной экономической реформы, которая якобы должна была помочь преодолеть кризис. Она предполагала, в частности, отмену субсидий на топливо и на муку, девальвацию национальной валюты и установление единого обменного курса. А в июне 2021 года Судан объявил о полной либерализации цен на топливо. Все эти решения способствовали значительному росту инфляции, которая в июне месяце составила 412,75% годовых.

Свержение «правительства голода»

Подобные решения со стороны премьера не нашли поддержки у граждан Судана. Правительство Хамдока начало быстро терять доверие населения. Местные элиты заговорили о неспособности переходных проамериканских властей самостоятельно разобраться с ростом цен и другими проблемами переходного периода без привлечения помощи внешних игроков.

«Правительство подчинилось диктату Международного валютного фонда и Всемирного банка и отказалось от продуктивной работы и услуг, и мы снова вернулись к зависимости от внешних сторон, чтобы вести ту же политику, что и прежний режим», — заявлял политический секретарь Коммунистической партии Судана Мухаммад Мухтар аль-Хатиб.

В результате давние конфликты активизировались в Судане. Дестабилизировалась ситуация в регионах, на улицах появились сидячие антиправительственные забастовки. Военный компонент власти был вынужден вмешаться. По словам главнокомандующего ВС Судана, политическая, расовая и региональная раздробленности побудили армию к действиям, поскольку переходные власти стали реальной угрозой безопасности, целостности и единству страны.

Федеральное агентство новостей

Узнав о перевороте, официальный представитель Госдепа Нед Прайс заявил, что США осуждают действия вставших на сторону национальных интересов военных. По его словам, изменения в переходном правительстве поставили под угрозу американскую помощь. Вашингтон незамедлительно приостановил выделение Хартуму поддержки в размере 700 млн долларов и не исключил дальнейших ограничений.

Такая реакция лишь показала истинное желание Запада сохранять в Судане социальную и экономическую нестабильность, которые обеспечивал лояльный Штатам Абдалла Хамдок, сделавший страну зависимой от международной поддержки и финансовой помощи.

Арест премьера и роспуск переходных властей будто разрушил «благочестивые» планы Вашингтона, который одним из первых осудил действия армии, проигнорировав причины непрекращающихся народных протестов. Вероятнее всего, на экстренном заседании Совбеза ООН (который, по иронии, запросили европейские партнеры США — Великобритания, Франция, Ирландия, Норвегия и Эстония) в центре внимания также поставили вопросы насильственного внедрения демократии западного типа и продолжения антинародных реформ в Судане.