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Бастрыкин поручил СК возбудить уголовное дело после обстрелов Донбасса

  /   Обновлено: 26 октября 2021 22:40
Происшествия
Бастрыкин поручил СК возбудить уголовное дело после обстрелов Донбасса
Global Look Press  /  Russian Investigative Committee/via Globallookpress.com

Москва, 26 октября. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по фактам многочисленных обстрелов населенных пунктов Донбасса, сообщила представитель ведомства Светлана Петренко.

Петренко отметила, что некоторые СМИ во вторник сообщили о многочисленных артиллерийских обстрелах украинскими военнослужащими населенных пунктов Тельмановского района в Донбассе. Предположительно, украинская сторона применяла орудия калибра 122-мм.

Представитель СК также сообщила, что украинские военные захватили населенный пункт Старомарьевка, где помимо граждан ДНР проживают и россияне. После этого силовики начали незаконные задержания и обыски в домах.

«Председатель Следственного комитета России поручил Главному следственному управлению возбудить уголовное дело», — цитирует Петренко ТАСС.

В рамках расследования СК даст правовую оценку действиям отдававших и исполнявших приказы военнослужащих, подчеркнула представитель российского следственного ведомства.

Ранее полпред ДНР в контактной группе и глава МИД республики Наталья Никонорова заявила о попытке украинских военнослужащих занять поселок Старомарьевка на линии соприкосновения в Донбассе, сообщает RT. Действия Вооруженных сил Украины она назвала вопиющим актом агрессии.

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