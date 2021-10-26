Премьер-министр Судана Хамдук вернулся домой спустя сутки после задержания

Хартум, 26 октября. Глава распущенного армией правительства Судана Абдалла Хамдук вернулся домой. Вокруг жилища политика усилили меры безопасности для его защиты.

Премьер-министр оказался дома спустя чуть более суток после задержания. Ранее о его местонахождении сообщал Главнокомандующий армией, глава распущенного Суверенного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан. Он же заявлял, что Хамдука никто не задерживал и он живет «нормальной жизнью» в доме аль-Бурхана.

Армия не позволит какой-либо группе с идеологической ориентацией контролировать народ Судана. Цель военных — построить государство, в котором бы каждый выражал собственное мнение. Военные не совершили переворот, а лишь скорректировали путь, пояснил генерал.

В понедельник военное крыло переходных властей объявило о роспуске Суверенного совета и кабинета министров, а также о задержании нескольких официальных лиц, включая главу правительства Абдаллу Хамдока. По их словам, политический процесс в стране останется под контролем вооруженных сил вплоть до выборов летом 2023 года.