Власти Гвинеи расширили состав кабинета министров

Конакри, 26 октября. Временное правительство Гвинеи пополнило государственный аппарат четырьмя министрами, сообщают корреспонденты Mali Actu.

Главой внешнеполитического ведомства стал доктор Мориссанда Коят. Ранее он прославился среди жителей благодаря борьбе с ритуальными операциями и женским обрезанием. В прошлом году его удостоили премии ООН имени Нельсона Манделы.

Пост министра здравоохранения и общественной гигиены занял экс-координатор Организации Объединенных Наций Мамаду Пате Диалло.

Должность главы ведомства рыболовства и морской экономики досталась Шарлотте Даффе, бывшему директору по внутреннему контролю компании Total Guinea.

Последним новоприбывшим стал Жульен Йомбуно, ранее занимавший пост специалиста по контролю за качеством образования ЮНИСЕФ. Теперь он министр труда и госслужбы.

Ранее полковника Мамади Думбуйя привели к присяге как временного президента Гвинеи. Церемония вступления в должность прошла во дворце Мухаммеда V.