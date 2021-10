Сын Боба Марли посетил крупный показ мод в Эфиопии

Аддис-Абеба, 26 октября. Дизайнеры со всей Африки приняли участие в гала-концерте Africa Fashion Reception.

#Ethiopia hosts Africa Fashion gala. Ethiopia's capital Addis Ababa hosted the Africa Fashion Reception, a fashion gala that brings together designers from all over Africa annually to showcase their work.#Fashion pic.twitter.com/Km1kaHs8BB — CGTN Africa (@cgtnafrica) October 26, 2021

Кутюрье из множества стран Черного континента показали зрителям авторские платья и представили на подиуме в Алдис-Абебе новые образы. Некоторые модели дебютировали, но смогли заявить о себе и привлечь внимание популярных агентств.

Африканский союз (АС) помог организаторам с проведением мероприятия. По словам представителей АС, искусство и культура помогут жителям материка в развитии государств.

The Africa Fashion Reception, an annual fashion gala has returned to Ethiopia coinciding

with the African Union theme for the year “The AU Year of the Arts, Culture And Heritage: Levers for Building Africa We Want”.https://t.co/iswC4niWVt pic.twitter.com/MzU4ucKOd0 — CGTN Africa (@cgtnafrica) October 26, 2021

Также показ мод посетил сын легендарного регги-исполнителя Боба Марли.

“The two-time Grammy Award Nominee & the son of the Legendary reggae icon Bob Marley, Julian Marley was at Africa Fashion Reception at Ethiopian Skylight Hotel,Finfinne/Addis Ababa. We are glad to have him at the event. @JulianMarley #Visitoromia #landofdiversebeauty #Ethiopia pic.twitter.com/9zhzlApUrN — Visit Oromia (@VisitOromia) October 23, 2021

Ранее Джулиан Марли и его группа the UPRISING дали концерт в столице Эфиопии. После выступления музыкант отправился на экскурсию по Аддис-Абебе и познакомился с главными достопримечательностями города.