Политолог Сатановский предложил снять с Моргенштерна шкуру и заспиртовать

Москва, 26 октября. Рэпер Моргенштерн в интервью на YouTube-канале «Осторожно: Собчак» усомнился в необходимости праздновать День Победы. Политолог Евгений Сатановский объяснил музыканту, что это элементарная дань памяти к подвигу предков.

Только таким образом люди любой национальности могут сохранить историческую память нашего народа. Это касается любых значимых побед для каждого государства, подчеркнул специалист в своем Telegram-канале.

«Всплыли два чудища со дна на поверхность, общаются на своем, привычном им языке», — охарактеризовал беседу знаменитостей политолог.

По его мнению, у таких, как Собчак и Моргенштерн там, «в глубинах», свой мир. Нормальному человеку его не понять и там не выжить.

«Бесполезно даже пытаться. Да и зачем? С точки зрения обычного человеческого любопытства — снять шкуру и в спирт, в банку, в витрину», — констатировал Сатановский.

Все трауры и посты в память о поражениях, празднования в честь успешных восстаний и побед в давних войнах — это память о предках. Сохраняться она может сотни, тысячи лет, как хранят свою историческую память евреи и китайцы, заключил Сатановский.

Телеведущая Ксения Собчак решила встать на защиту рэпера. В ответ на критику музыканта она напомнила, что исполнителю всего 23 года и он психологически не может осознать свою причастность к событиям, произошедшим более 70 лет тому назад.