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МИД ЦАР потребовал от властей Франции извинений за обвинения в адрес российских инструкторов
Весь мир
МИД ЦАР потребовал от властей Франции извинений за обвинения в адрес российских инструкторов
facebook.com  /  @MinPlan.RCA

Банги, 26 октября. Временно исполняющий обязанности министра иностранных дел Центральноафриканской Республики Феликс Молуа потребовал главу внешнеполитического ведомства Франции Жан-Ив Ле Дриана извиниться за высказывания в адрес правительства ЦАР и российских инструкторов.

В связи с этим политик вызвал посла Пятой республики в МИД. По его словам, подобная агрессивная риторика наносит ущерб взаимоотношениям Банги и Парижа.

«От имени народа ЦАР Феликс Молуа выступил против оскорблений, нанесенных министром иностранных дел Франции властям Центральноафриканской Республики. Народ, который является одним из самых щедрых и добросовестных в мире, порицается колониальной державой.

Если у французских властей хватит смирения извиниться, мы будем работать на общее благо. Но мы не примем подобных слов от тех, кто виновен в военно-политических беспорядках на территории нашей страны», — заявил представитель одной из гражданских организаций.

Ранее глава внешнеполитического ведомства ЦАР Сильви Байпо-Темон опровергла заявления Ле Дриана в адрес отечественных специалистов. По ее мнению, подобная риторика неприемлема и не имеет ничего общего с правдой.

 

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