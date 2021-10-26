Молодежь Эфиопии провела митинг против бесчинств боевиков

Аддис-Абеба, 26 октября. Молодые жители эфиопского города Дэссе вышли на демонстрацию против деятельности сепаратистов «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ). Многие из них в ближайшее время вступят в ряды национальных войск и отправятся в проблемные регионы.

#Ethiopia:

Dessie Youth Heading to War Front to Shatter TPLFhttps://t.co/BO579xvA3G pic.twitter.com/8WhABBSnCa — FBC (Fana Broadcasting Corporate S.C.) (@fanatelevision) October 26, 2021

«Мы хотим помочь стране в борьбе с террористической угрозой. Мы не собираемся нести ярмо вины. Годами жители Эфиопии подвергались жестокому обращению со стороны радикальных группировок. Но теперь мы ответим врагам республики», — заявил координатор молодежной общественной организации Десси.

По словам активиста, юноши готовы с оружием в руках защищать безопасность родины и сделают все, чтобы спасти близких. Через некоторое время их отправят в центры подготовки, где обучат основам ведения боя и выдадут необходимое обмундирование.

Ранее военно-воздушные силы Эфиопии нанесли несколько авиаударов по объектам боевиков НФОТ в штате Тыграй. В результате бомбометания национальная армия уничтожила учебный лагерь в Адуа, используемый радикалами для пошива формы и тюнинга автомобилей под военные нужды.