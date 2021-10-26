Власти ЦАР открыли в столице республики новую баптистскую церковь

Банги, 26 октября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера провел церемонию открытия баптистской церкви Нгубагара в столице страны.

«Благодарю всех присутствующих на этом торжественном мероприятии. Я призываю каждого верующего молиться об окончательном восстановлении мира в ЦАР», — заявил лидер государства.

Общая стоимость нового здания составила 475 миллионов франков КФА. Храм рассчитан на единовременное присутствие 3000 прихожан.

Также мероприятие посетил представитель министра энергетики и водных ресурсов Центральноафриканской Республики Руфин Бенан Бельтонгу. Политик рассказал, что главное управление ENERCA рассмотрит вопрос о присвоении объектам энергетики имен религиозных деятелей, вошедших в историю ЦАР.

Ранее Бельтонгу сообщил, что власти республики планируют обеспечить электричеством все пригородные и сельские районы страны: