Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 октября 22:14
22:12
Весь мир
Молодежь Эфиопии провела митинг против бесчинств боевиков
22:08
Весь мир
Власти ЦАР открыли в столице республики новую баптистскую церковь
22:03
Весь мир
Президент ЦАР обсудил с дипломатами дальнейшее развитие государства
21:56
Происшествия
Росгвардейцы ликвидировали последствия аварии с перевернутым самосвалом в Ленобласти
21:46
Шоу-бизнес
Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин назвал «неотвратимым» визит рэпера к следователям
21:41
Общество
Торможение двигателем позволит сэкономить топливо
21:40
Видео
«Зона понимания». Украина. За что боролись, на то и напоролись
21:38
Весь мир
Лидер Уганды призвал коллег отказаться от западной модели развития энергетики
21:35
Политика
Военный аналитик Рожин заявил, что Украина не сможет навредить России
21:22
Весь мир
Боевики освободили почти тысячу заключенных на юге Нигерии
Все новости

Президент ЦАР обсудил с дипломатами дальнейшее развитие государства
Весь мир
Президент ЦАР обсудил с дипломатами дальнейшее развитие государства
www.facebook.com  /  @primaturercaofficiel

Банги, 26 октября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера встретился с дипломатами для обсуждения тем, связанных с предстоящим общенациональным диалогом.

Участники встречи рассмотрели вариант обновления дальнейшей программы развития страны. Дипломаты заявили о необходимости скорректировать стратегию и принять во внимание введенный в республике режим прекращения огня.

Также участники мероприятия обсудили муниципальные выборы, которые пройдут в 2022 году. Ранее лидеры стран «Большой пятерки» (G5+) высоко оценили решения, принимаемые главой Центральноафриканской Республики.

«Группа G5+ выражает поддержку проекту дорожной карты мира президента ЦАР, принятой Международной конференцией по району Великих озер на мини-саммите 16 сентября в Луанде», — говорится в официальном обращении.

Представители организации единогласно выступили за прекращение боевых действий на территории африканской страны.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Президент ЦАР обсудил с дипломатами дальнейшее развитие государства
африка цар
Комментировать