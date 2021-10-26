Президент ЦАР обсудил с дипломатами дальнейшее развитие государства

Банги, 26 октября. Президент Центральноафриканской Республики Фостен-Арканж Туадера встретился с дипломатами для обсуждения тем, связанных с предстоящим общенациональным диалогом.

Участники встречи рассмотрели вариант обновления дальнейшей программы развития страны. Дипломаты заявили о необходимости скорректировать стратегию и принять во внимание введенный в республике режим прекращения огня.

Также участники мероприятия обсудили муниципальные выборы, которые пройдут в 2022 году. Ранее лидеры стран «Большой пятерки» (G5+) высоко оценили решения, принимаемые главой Центральноафриканской Республики.

«Группа G5+ выражает поддержку проекту дорожной карты мира президента ЦАР, принятой Международной конференцией по району Великих озер на мини-саммите 16 сентября в Луанде», — говорится в официальном обращении.

Представители организации единогласно выступили за прекращение боевых действий на территории африканской страны.