Росгвардейцы ликвидировали последствия аварии с перевернутым самосвалом в Ленобласти

Санкт-Петербург, 26 октября. Сотрудники Росгвардии пришли на помощь водителю, который находился за рулем перевернувшегося на дороге самосвала. Инцидент произошел на территории Ленинградской области.

Грузовая машина Iveco перевозила песок по Колтушскому шоссе. Неожиданно у самосвала отказали тормоза, в результате чего он протаранил ограждение, которое установлено около дороги. После этого автомобиль перевернулся на бок.

Сотрудники Росгвардии, которые выполняли патрулирование, первыми оказались на месте происшествия. Правоохранители помогли водителю выбраться из салона грузовика. Автолюбитель не имел видимых серьезных ранений и травм.

Пресс-служба Росгвардии по Петербургу /

После этого росгвардейцы вызвали к месту происшествия сотрудников дорожной инспекции и спасателей. В результате ДТП из автомобиля начало вытекать топливо. Правоохранители засыпали бензин песком, чтобы не допустить пожара.

Сотрудники Росгвардии недавно также спасли пенсионера. Происшествие произошло на территории Махачкалы. Пожилой мужчина тонул в канале имени Октябрьской революции.