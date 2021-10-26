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Торможение двигателем позволит сэкономить топливо
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Торможение двигателем позволит сэкономить топливо
pixabay.com

Москва, 26 октября. Российским автовладельцам порекомендовали тормозить двигателем на автомобиле в 2021 году. Это позволит сэкономить топливо и продлить жизнь тормозам.

Торможение двигателем происходит, когда водитель отпускает педаль газа и заставляет машину ехать с той скоростью, которая предусмотрена передачей. Если автомобиль с механической трансмиссией, топливо экономится, когда перед остановкой не выключается передача, а с газа машина переводится на тормоз, передает «Автоновости дня».

Эксперты отмечают, что чем больше дополнительных агрегаторов находится на двигателе, тем выгоднее подъезжать к светофору с включенной передачей. Устройства в момент торможения крутят колеса, а не сожженное топливо.

Ранее россиянам назвали идеальный пробег автомобиля. Оптимальным вариантом для покупки автомобиля является пробег от 15 до 20 тысяч километров.

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