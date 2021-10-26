Лидер Уганды призвал коллег отказаться от западной модели развития энергетики

Кампала, 26 октября. Африканским странам не стоит следовать интересам Запада в вопросе развития энергетики, заявил президент Уганды Йовери Мусевени.

«Мы должны самостоятельно думать о пути разработки электрокомплексов. Даже если это, вероятно, расстроит некоторых из тех, кто соберется на глобальной конференции по климату на следующей неделе в Глазго. По подсчетам, население Африки к 2050 году удвоится, и наше потребление энергии превысит европейские показатели», — заявил политик.

Мусевени уверен, что продвижение коллективным Западом «зеленой энергетики» ведется с целью замедления экономического развития стран Черного континента. По его мнению, лучшим решением для Африки является постепенное внедрение экологичных технологий, а не резкий отказ от существующих объектов:

«Частью энергетического баланса континента должны стать дружественные к дикой природе технологии мини-гидроэлектростанций. Они позволяют производить энергию 24 часа в сутки и могут быть установлены вдоль небольших рек без необходимости в резервном источнике энергии. Угольные электростанции преобразовать в генераторы, сжигающие биомассу, а между тем воспользоваться технологиями улавливания углерода. Кроме этого, в Южной Африке уже успешно эксплуатируется ядерная энергетика, в то время как Алжир, Гана и Нигерия эксплуатируют исследовательские реакторы с целью строительства полномасштабных ядерных объектов».

Ранее Уганда попала в пятерку лидеров рейтинга Absa по открытости инвестиций. Аналитики ресурса назвали обстановку в стране благоприятной для вложений.