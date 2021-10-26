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Боевики освободили почти тысячу заключенных на юге Нигерии
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Боевики освободили почти тысячу заключенных на юге Нигерии
Весь мир
Боевики освободили почти тысячу заключенных на юге Нигерии
flickr.com  /  @Robert

Абуджа, 25 октября. Около 800 преступников сбежали из исправительного учреждения на юге Нигерии, сообщил представитель правоохранительных органов штата Ойо Оланреваджу Анджорин.

«Поздним вечером боевики напали на наш объект, и с помощью взрывчатки пробили в стене брешь. Заключенные воспользовались ситуацией. Из 837 сбежавших преступников мы поймали 262 человека. Еще 575 по-прежнему находятся на свободе», — заявил Анджорин.

Чиновник призвал население проявить бдительность и, в случае выявления подозрительных лиц, немедленно сообщить об этом правоохранительным органам.

Ранее президент Нигерии Мохаммаду Бухари пообещал, что национальная армия за несколько дней ликвидирует всех боевиков из запрещенной на территории РФ группировки «Боко Харам»1.

«Радикалы из «Боко Харам» объединились с бандитами на севере. Это произошло, когда мы нанесли по ним сильный удар. Теперь они пытаются сотрудничать. Военные Нигерии знают об этом, и я могу заверить вас, что в ближайшую неделю эти преступники станут историей», — сообщил представитель президента, министр информации и культуры Лай Мохаммед.

Однако, судя по последним событиям, реализовать план лидера Нигерии в указанные сроки не получилось.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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