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Мусульмане Мали отпраздновали седьмой день со Дня рождения пророка Мухаммеда
Весь мир
Мусульмане Мали отпраздновали седьмой день со Дня рождения пророка Мухаммеда
Global Look Press  /  Nicolas Remene

Бамако, 26 октября. Премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига поздравил жителей республики с Днем «крещения» Пророка Мухаммеда (Маулуда).

Мероприятие прошло на центральном стадионе Бамако. Торжество посетило несколько тысяч малийских мусульман.

«Вы наши щиты и танки перед лицом невзгод! От имени главы государства, полковника Ассими Гойта, я приветствую всех религиозных лидеров за молитвы и благословения. Правительство ценит ваши старания, направленные на благо нации и примирение между гражданами страны.

Празднование Маулуда свидетельствует о силе духа населения. Вы являетесь образцом терпимости и любви к ближнему. Я горд находиться сейчас с вами в столь важный для мусульман день», — заявил Маига.

По древней исламской традиции, религиозный обряд обращения в веру проводят на седьмой день после рождения. Ребенка обривают и дают ему имя. Мали — единственная африканская страна, население которой празднует «крещение» Пророка Мухаммеда.

 

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