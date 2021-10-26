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The Lancet Planetary Health: уровень загрязнения воздуха угрожает здоровью африканских детей
Весь мир
The Lancet Planetary Health: уровень загрязнения воздуха угрожает здоровью африканских детей
pixabay.com  / 

Лондон, 26 октября. Более миллиона африканцев погибло от загрязнения воздуха в 2019 году, сообщили аналитики английского центра The Lancet Planetary Health. По их мнению, лидерам стран Черного континента нужно экстренно решать проблему с выбросом в атмосферу продуктов горения.

«Загрязнение воздуха обходится африканским странам в миллиарды долларов валового внутреннего продукта и может быть связано с разрушительными потерями в интеллектуальном развитии африканских детей», — говорится в отчете.

Примерно 350 миллионов детей живут в домах с твердотопливными печами, которые используют для отопления и приготовления пищи. Выбросы угарного газа в процессе эксплуатации устройств сильно вредит их развитию.

Доцент кафедры наук окружающей среды Шаньтоуского университета в Китае Эдмон Санганьядо считает, что подрастающих африканцев спасет только переход к альтернативным источникам энергии. Солнечно-ветряная энергия более экологична.

Ранее правительство Центральноафриканской Республики заявило, что электрифицирует все удаленные районы страны к 2025 году.

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африка
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