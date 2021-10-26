Количество заболевших COVID-19 в Африке превысило 8 миллионов

Аддис-Абеба, 26 октября. Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовал актуальную статистику по заболеваемости COVID-19 в странах Черного континента.

По данным аналитиков, количество подтвержденных случаев инфицирования достигло 8 467 547 (данные в момент написания материала, — прим. ФАН). Погибло от смертельной болезни более 217 тысяч человек.

Антирекорды по заболеваемости по-прежнему держат ЮАР, Марокко, Тунис и Эфиопия. На перечисленные государства приходится доминирующее число зараженных. Первое место сохраняет Южно-Африканская Республика.

Ранее генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш обратил внимание участников 76-й Генассамблеи на резкое увеличение количества смертей от пандемии коронавируса на Черном континенте: