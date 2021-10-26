Количество заболевших COVID-19 в Африке превысило 8 миллионов

Аддис-Абеба, 26 октября. Африканский центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) опубликовал актуальную статистику по заболеваемости COVID-19 в странах Черного континента.
По данным аналитиков, количество подтвержденных случаев инфицирования достигло 8 467 547 (данные в момент написания материала, — прим. ФАН). Погибло от смертельной болезни более 217 тысяч человек.
Антирекорды по заболеваемости по-прежнему держат ЮАР, Марокко, Тунис и Эфиопия. На перечисленные государства приходится доминирующее число зараженных. Первое место сохраняет Южно-Африканская Республика.
Ранее генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш обратил внимание участников 76-й Генассамблеи на резкое увеличение количества смертей от пандемии коронавируса на Черном континенте:
«Я здесь, чтобы поднять тревогу. Мы находимся на краю пропасти и движемся в неправильном направлении. Наш мир никогда еще не подвергался подобной угрозе. На фоне распространения COVID-19 произошло множество трагедий».