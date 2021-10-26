Собчак заступилась за раскритиковавшего День Победы Моргенштерна

Москва, 26 октября. Телеведущая Ксения Собчак решила встать на защиту рэпера Моргенштерна, который оказался в центре скандала после критики традиции празднования 9 Мая, и списала позицию звезды на молодой возраст.

Рэпер Моргенштерн привлек к себе внимание после интервью с Собчак. Артист коснулся темы Дня Победы и признался, что не понимает, почему государство и его граждане ежегодно празднуют событие, произошедшее 76 лет назад.

Вскоре на шоумена обрушилась критика со стороны депутатов и артистов. Кроме того, глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить слова Моргенштерна на предмет нарушения законодательства.

Собчак поспешила поддержать исполнителя. Телеведущая предположила в собственном Telegram-канале, что слова артиста связаны с его возрастом.

«Ау! Ему 23 года! Он представитель уже другого поколения, которое не может на эмоциональном уровне воспринимать то, что произошло 76 лет назад. Вы за это это загнобить хотите? За непонимание?» — заявила телеведущая.

Рэпер Моргенштерн решил оправдаться после критики парадов Победы. Артист опубликовал пост, где принес извинения и объяснился перед подписчиками, переложив вину на «перевернувшие» его слова СМИ.