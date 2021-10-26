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Глава Госдепа США Блинкен и президент Байден посетят саммит G20 в Риме
Политика
Глава Госдепа США Блинкен и президент Байден посетят саммит G20 в Риме
flickr.com  /  U.S. Department of State

Вашингтон, 26 октября. Глава Госдепа США Энтони Блинкен будет сопровождать президента страны Джо Байдена на мероприятиях с 28 октября по 2 ноября. Об этом сообщило американское внешнеполитическое ведомство.

Госсекретарь США и президент посетят Италию и Великобританию. Байден и Блинкен примут участие в ряде крупных международных мероприятий. Речь идет и о саммите G20, который пройдет в Риме.

«Госсекретарь США присоединится к президенту и первой леди США во время их визита в Ватикан», — говорится в письменном заявлении внешнеполитического ведомства.

Блинкен будет поддерживать контакты с членами правительств и представителями частного бизнеса других государств в усилиях по стимулированию мирового экономического роста и созданию рабочих мест, а также борьбе с климатическим кризисом.

Глава Госдепа 6 октября обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым иранскую ядерную сделку. Стороны провели переговоры по инициативе Блинкена, отметили в МИД РФ.

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