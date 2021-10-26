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Эфиопия призвала международную общественность не вмешиваться во внутренние дела Судана

  /   Обновлено: 26 октября 2021 21:37
Весь мир
Эфиопия призвала международную общественность не вмешиваться во внутренние дела Судана
twitter.com  /  @AbiyAhmedAli

Аддис-Абеба, 26 октября. Правительство Эфиопии призвало конфликтующие в Судане стороны к мирному урегулированию и деэскалации.

«Мы внимательно следим за развитием событий в Судане. Уже несколько веков нас связывают прочные братские отношения. Следует напомнить, что власти Эфиопии сыграли значительную роль в создании коалиционного правительства, состоящего из гражданского и военного компонентов. Также мы помогли суданцам с принятием конституционного документа переходного периода», — говорится в официальном коммюнике африканской страны.

Эфиопские политики поддержали установление демократии в дружественном государстве. Также они призвали иностранных акторов отказаться от вмешательства во внутренние дела суверенной и независимой страны.

«Мы уверены, что народ Судана в результате найдет выход из ситуации и решит проблему мирно. Правительство Эфиопии, как и прежде, будет отстаивать демократические интересы наших соседей», — заключили представители местной власти.

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африка эфиопия
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