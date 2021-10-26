Эфиопия призвала международную общественность не вмешиваться во внутренние дела Судана

Аддис-Абеба, 26 октября. Правительство Эфиопии призвало конфликтующие в Судане стороны к мирному урегулированию и деэскалации.

Statement of the Government of #Ethiopia on the Current Situation in the #Sudan pic.twitter.com/gxbSIIElp2 — MFA Ethiopia???????? (@mfaethiopia) October 25, 2021

«Мы внимательно следим за развитием событий в Судане. Уже несколько веков нас связывают прочные братские отношения. Следует напомнить, что власти Эфиопии сыграли значительную роль в создании коалиционного правительства, состоящего из гражданского и военного компонентов. Также мы помогли суданцам с принятием конституционного документа переходного периода», — говорится в официальном коммюнике африканской страны.

Эфиопские политики поддержали установление демократии в дружественном государстве. Также они призвали иностранных акторов отказаться от вмешательства во внутренние дела суверенной и независимой страны.