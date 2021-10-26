Журналистов Fox News обидела шутка Байдена об обязанностях избегать вопросов СМИ

Вашингтон, 26 октября. Президент США Джо Байден разозлил журналистов на одном из официальных мероприятий, передает телеканал Fox News.

В ходе посещения начальной школы в штате Нью-Джерси Байден сказал, что в его обязанности входит избегать вопросов журналистов, которые повсюду его сопровождают. По мнению президента США, это высказывание тянуло на шутку, но представители СМИ так не думают. Журналисты обиделись и припомнили Байдену все его промахи в общении с ними.

Fox News напомнил, что Байдена не раз критиковали за ограничение доступа СМИ и излишнюю шаблонность. Кроме того, глава Белого дома неоднократно заставлял журналистов заранее согласовывать списки вопросов, а также получал инструкции вообще не отвечать на них. На некоторых брифингах он и вовсе будто забывал о существовании СМИ, избегая общения с ними.

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Ранее в Сети появилось видео с Байденом, пожимающим руки после влажного кашля в кулак. Американцы напомнили, что менее недели назад один из приближенных американского лидера заболел коронавирусом, а сейчас не исключено, что президент сам может быть распространителем заболевания. Также в США вспомнили, что глава Белого дома не носит маску.