Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
26 октября 22:13
22:12
Весь мир
Молодежь Эфиопии провела митинг против бесчинств боевиков
22:08
Весь мир
Власти ЦАР открыли в столице республики новую баптистскую церковь
22:03
Весь мир
Президент ЦАР обсудил с дипломатами дальнейшее развитие государства
21:56
Происшествия
Росгвардейцы ликвидировали последствия аварии с перевернутым самосвалом в Ленобласти
21:46
Шоу-бизнес
Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин назвал «неотвратимым» визит рэпера к следователям
21:41
Общество
Торможение двигателем позволит сэкономить топливо
21:40
Видео
«Зона понимания». Украина. За что боролись, на то и напоролись
21:38
Весь мир
Лидер Уганды призвал коллег отказаться от западной модели развития энергетики
21:35
Политика
Военный аналитик Рожин заявил, что Украина не сможет навредить России
21:22
Весь мир
Боевики освободили почти тысячу заключенных на юге Нигерии
Все новости

Журналистов Fox News обидела шутка Байдена об обязанностях избегать вопросов СМИ
Политика
Журналистов Fox News обидела шутка Байдена об обязанностях избегать вопросов СМИ
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 26 октября. Президент США Джо Байден разозлил журналистов на одном из официальных мероприятий, передает телеканал Fox News.

В ходе посещения начальной школы в штате Нью-Джерси Байден сказал, что в его обязанности входит избегать вопросов журналистов, которые повсюду его сопровождают. По мнению президента США, это высказывание тянуло на шутку, но представители СМИ так не думают. Журналисты обиделись и припомнили Байдену все его промахи в общении с ними.

Fox News напомнил, что Байдена не раз критиковали за ограничение доступа СМИ и излишнюю шаблонность. Кроме того, глава Белого дома неоднократно заставлял журналистов заранее согласовывать списки вопросов, а также получал инструкции вообще не отвечать на них. На некоторых брифингах он и вовсе будто забывал о существовании СМИ, избегая общения с ними.

Журналистов Fox News обидела шутка Байдена об обязанностях избегать вопросов СМИ
pixabay.com /

Ранее в Сети появилось видео с Байденом, пожимающим руки после влажного кашля в кулак. Американцы напомнили, что менее недели назад один из приближенных американского лидера заболел коронавирусом, а сейчас не исключено, что президент сам может быть распространителем заболевания. Также в США вспомнили, что глава Белого дома не носит маску.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Журналистов Fox News обидела шутка Байдена об обязанностях избегать вопросов СМИ
сша журналисты сми байден fox news
Комментировать