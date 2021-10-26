Боевики ИГ совершили теракт в столице Уганды

Кампала, 26 октября. Боевики ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за теракт в столице Уганды.

Подконтрольная экстремистам группировка взорвала бар, где проходила встреча «шпионов правительства», говорится в заявлении радикалов. В результате детонации СВУ два человека погибли и еще пятеро получили тяжелые ранения.

JUST IN: At least 2 people have died after an explosion rocked Digida pork joint in Komamboga, Kampala. A girl, only identified as Emily, died on the spot. Another victim, a gentleman, died while being transported to a hospital. Traffic has been blocked in the area #NTVNews pic.twitter.com/HPX0eH4Bok — NTV UGANDA (@ntvuganda) October 23, 2021

Президент Уганды Йовери Мусевени назвал произошедший инцидент террористическим актом и пообещал ликвидировать виновных:

«Информация, собранная правоохранительными органами на месте трагедии, указывает на причастность трех лиц. Полиция устанавливает подробности и позже предоставит нам дополнительные данные. Сейчас я прошу вас проявить максимальную бдительность. Мы должны сообща бороться с угрозой радикальных формирований».

Ранее жандармерия Уганды смогла предотвратить теракт на похоронах командующего армией страны генерал-майора Пола Локеча. Силы безопасности арестовали мужчину, который планировал совершить самоподрыв во время погребения высокопоставленного офицера.

1 Организация запрещена на территории РФ.