Боевики ИГ совершили теракт в столице Уганды

Кампала, 26 октября. Боевики ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за теракт в столице Уганды.

Подконтрольная экстремистам группировка взорвала бар, где проходила встреча «шпионов правительства», говорится в заявлении радикалов. В результате детонации СВУ два человека погибли и еще пятеро получили тяжелые ранения.

JUST IN: At least 2 people have died after an explosion rocked Digida pork joint in Komamboga, Kampala. A girl, only identified as Emily, died on the spot. Another victim, a gentleman, died while being transported to a hospital. Traffic has been blocked in the area #NTVNews pic.twitter.com/HPX0eH4Bok