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Боевики ИГ совершили теракт в столице Уганды
Весь мир
Боевики ИГ совершили теракт в столице Уганды
wikipedia.org  /  Simisa / CC BY-SA 3.0

Кампала, 26 октября. Боевики ИГ1 (террористическая организация, запрещена в РФ) взяли на себя ответственность за теракт в столице Уганды.

Подконтрольная экстремистам группировка взорвала бар, где проходила встреча «шпионов правительства», говорится в заявлении радикалов. В результате детонации СВУ два человека погибли и еще пятеро получили тяжелые ранения.

Президент Уганды Йовери Мусевени назвал произошедший инцидент террористическим актом и пообещал ликвидировать виновных:

«Информация, собранная правоохранительными органами на месте трагедии, указывает на причастность трех лиц. Полиция устанавливает подробности и позже предоставит нам дополнительные данные. Сейчас я прошу вас проявить максимальную бдительность. Мы должны сообща бороться с угрозой радикальных формирований».

Ранее жандармерия Уганды смогла предотвратить теракт на похоронах командующего армией страны генерал-майора Пола Локеча. Силы безопасности арестовали мужчину, который планировал совершить самоподрыв во время погребения высокопоставленного офицера.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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