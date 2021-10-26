Татьяна Тарасова высоко оценила прогресс Дани Милохина в шоу «Ледниковый период»

Москва, 26 октября. Блогер Даня Милохин успешно вышел на лед в новом эпизоде шоу «Ледниковый период». Судья проекта Татьяна Тарасова с восторгом отреагировала на выступление интернет-знаменитости.

Милохин уже несколько недель подряд борется за победу в проекте «Ледниковый период». Блогер тренируется и выступает в паре с призером Олимпийских игр Евгенией Медведевой. Последний номер звезд оказался особенно трогательным не только для зрителей, но и жюри: участники вышли на лед под композицию «Журавль по небу» в школьной форме советского образца.

Судьи высоко оценили выступление пары конкурсантов. Кроме того, Милохин удостоился отдельной похвалы от тренера Тарасовой.

«Даня здорово прибавил. Он изумительно выполнил свою работу. Хочу отметить весь дуэт. Видно, что ребятам нравится выступать и они делают это должным образом», — заявила Тарасова.

Успехи блогера выглядят впечатляющими на фоне неудачного начала участия в проекте. Так, Милохин уронил Медведеву на съемках первых эпизодов «Ледникового периода», однако партнерша знаменитости отделалась незначительными ушибами. При этом сам Милохин не только упал на лед вместе с фигуристкой, но и ударился головой.