Банги, 26 октября. Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон завершила четырехдневный рабочий визит в Германию.

Стороны обсудили ситуацию в ЦАР и возможность сотрудничества между Банги и Берлином.

«Там огромные запасы природных ископаемых и ценных металлов. Также страна богата биологическим разнообразием. Мы обсудили с Байпо-Темон возможность лесовосстановления. Мы можем им помочь», — рассказал председатель парламентской группы либеральной партии Кристоф Хоффман.

Также во время переговоров глава внешнеполитического ведомства африканской страны напомнила немецким чиновникам о законных основаниях пребывания российских инструкторов в ЦАР.

«Власти Центральноафриканской Республики никогда не подавали апелляции и не подписывали контрактов с частными военными компаниями. Я хочу напомнить вам, что в первую очередь мы обратились к Евросоюзу и попросили у него помощи.

Это не принесло успеха. И мы, как суверенное государство, заключили ряд соглашений о сотрудничестве в области безопасности с Руандой, Россией и Португалией», — подчеркнула министр.