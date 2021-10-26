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ЦАР и Германия обсудили сотрудничество в сфере восстановления лесов
Весь мир
ЦАР и Германия обсудили сотрудничество в сфере восстановления лесов
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Банги, 26 октября. Министр иностранных дел Центральноафриканской Республики Сильви Байпо-Темон завершила четырехдневный рабочий визит в Германию.

Стороны обсудили ситуацию в ЦАР и возможность сотрудничества между Банги и Берлином.

«Там огромные запасы природных ископаемых и ценных металлов. Также страна богата биологическим разнообразием. Мы обсудили с Байпо-Темон возможность лесовосстановления. Мы можем им помочь», — рассказал председатель парламентской группы либеральной партии Кристоф Хоффман.

ЦАР и Германия обсудили сотрудничество в сфере восстановления лесов
pixabay.com /

Также во время переговоров глава внешнеполитического ведомства африканской страны напомнила немецким чиновникам о законных основаниях пребывания российских инструкторов в ЦАР.

«Власти Центральноафриканской Республики никогда не подавали апелляции и не подписывали контрактов с частными военными компаниями. Я хочу напомнить вам, что в первую очередь мы обратились к Евросоюзу и попросили у него помощи.

Это не принесло успеха. И мы, как суверенное государство, заключили ряд соглашений о сотрудничестве в области безопасности с Руандой, Россией и Португалией», — подчеркнула министр.

Ранее Байпо-Темон опровергла заявления французского коллеги в адрес отечественных специалистов. Она назвала его слова неприемлемыми и не соответствующими действительности.

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