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Читатели Dnes.dir не верят в «превосходство» американских F-35 над российскими Су-57

  /   Обновлено: 26 октября 2021 20:42
Армия
Читатели Dnes.dir не верят в «превосходство» американских F-35 над российскими Су-57
twitter.com  /  @mod_russia

Москва, 26 октября. Американцы настойчиво пытаются убедить военное сообщество в том, что российские истребители пятого поколения Су-57 уступают западным аналогам, однако в действительности эти боевые машины во многом их превосходят, считают читатели болгарского издания Dnes.dir.

В комментариях к публикации жители Болгарии отметили, что у американских истребителей F-22 и F-35 нет ни одного параметра, который был бы выше, чем у российского Су-57. Они подчеркнули, что российский самолет обладает отличными характеристиками, а также оснащен передовым вооружением и средствами радиоэлектронной борьбы.

«Сила американского оружия во многом в его рекламе. Оно слишком дорогое и малоэффективное. Русские же (при военном бюджете в 15 раз меньше американского) с помощью асимметричных действий и новых идей держат в узде не только США, но и все "великое" НАТО», — написал один из пользователей.

Читатели Dnes.dir не верят в «превосходство» американских F-35 над российскими Су-57
politexpert.net / Елена Иванова

Болгары обратили внимание на тот факт, что Запад очень хочет убедить всех в отставании российских самолетов от конкурентов, но никаких оснований для этого нет. Кроме того, главным преимуществом Су-57 перед западными аналогами является вооружение. Читатели не верят, что истребители США могут превосходить российский самолет по данному показателю.

Ранее сообщалось, что новейший российский истребитель пятого поколения может похвастаться внушительным арсеналом, который позволяет ему эффективно поражать любые цели. По мнению экспертов, у американских ВВС с появлением Су-57 начнутся проблемы, передает «Царьград».

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f-35 ввс сша су-57
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