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Испанец Пабло Андухар назвал Россию мировым лидером в мужском теннисе

  /   Обновлено: 26 октября 2021 20:41
Спорт
Испанец Пабло Андухар назвал Россию мировым лидером в мужском теннисе
Global Look Press  /  Maksim Konstantinov/Global Look Press

Санкт-Петербург, 26 октября. Россия на данный момент является мировым лидером в мужском теннисе, а Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов — основные претенденты на победу в турнире в Санкт-Петербурге. Таким мнением на пресс-конференции поделился испанский теннисист Пабло Андухар.

Представитель Испании отметил, что на данном этапе Россия — номер один в мужском теннисе, поскольку все лидеры сборной находятся в двадцатке мирового рейтинга.

«Возможно, выступать так здорово им помогает российский менталитет, характер. Все они очень сильные игроки. Рублев, Карацев и Хачанов — главные фавориты на победу в турнире в Санкт-Петербурге», — уточнил Андухар.

Во вторник Андухар обыграл представителя Аргентины Федерико Дельбониса в двух сетах со счетом 6:2, 7:6 (7:1) и вышел во второй круг проходящего в Северной столице турнира под эгидой АТР.

Напомним, в начале этого месяца лидер мужской национальной команды Даниил Медведев сократил отставание от первой ракетки мира Новака Джоковича в рейтинге ATP.

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