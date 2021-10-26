Испанец Пабло Андухар назвал Россию мировым лидером в мужском теннисе

Санкт-Петербург, 26 октября. Россия на данный момент является мировым лидером в мужском теннисе, а Андрей Рублев, Аслан Карацев и Карен Хачанов — основные претенденты на победу в турнире в Санкт-Петербурге. Таким мнением на пресс-конференции поделился испанский теннисист Пабло Андухар.

Представитель Испании отметил, что на данном этапе Россия — номер один в мужском теннисе, поскольку все лидеры сборной находятся в двадцатке мирового рейтинга.

«Возможно, выступать так здорово им помогает российский менталитет, характер. Все они очень сильные игроки. Рублев, Карацев и Хачанов — главные фавориты на победу в турнире в Санкт-Петербурге», — уточнил Андухар.

Во вторник Андухар обыграл представителя Аргентины Федерико Дельбониса в двух сетах со счетом 6:2, 7:6 (7:1) и вышел во второй круг проходящего в Северной столице турнира под эгидой АТР.

Напомним, в начале этого месяца лидер мужской национальной команды Даниил Медведев сократил отставание от первой ракетки мира Новака Джоковича в рейтинге ATP.