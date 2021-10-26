Наталия Орейро по-русски обратилась к россиянам после получения гражданства

Москва, 26 октября. Популярная аргентинская актриса и певица Наталия Орейро обратилась к своим подписчикам. Звезда культового сериала «Дикий ангел» по-русски поблагодарила за полученное российское гражданство.

Президент России Владимир Путин накануне подписал указ о присвоении гражданства артистке и ее несовершеннолетнему сыну. Звезда призналась, что переезжать в РФ она не планирует, но документ позволит ей быть ближе к поклонникам.

После официального подтверждения актриса записала видеообращение к своим фанатам, которое было опубликовано на ее официальной странице в социальной сети «ВКонтакте». Получение гражданства она назвала огромной честью.

«Я хочу поблагодарить Россию и всех ее граждан за огромную честь, оказанную мне этим признанием. Наши отношения основаны на более чем 20-летней любви, и я чувствую, что эта связь станет еще крепче», — подписала видео звезда.

Ранее известный шоумен Стас Барецкий рассказал, что помог артистке в получении желаемого документа. В ближайшем будущем он планирует записать совместный альбом с Орейро и не исключает, что их общение перерастет в романтические отношения.