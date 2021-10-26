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Ольга Бузова вернется на сцену МХАТ имени Горького
Общество
Ольга Бузова вернется на сцену МХАТ имени Горького
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Москва, 26 октября. Телеведущая Ольга Бузова присоединилась к театральному сезону МХАТ имени Горького. Она планирует снова сыграть в спектакле про советского вождя Иосифа Сталина.

МХАТ имени Горького оказался в центре скандала из-за спектакля «Чудесный грузин». Поводом для критики стало необычное кастинговое решение пригласить на одну из ведущих ролей Бузову. Теледива испытала свои силы в нескольких постановках спектакля и готовится вернуться к образу героини Беллы Шанталь. Об этом сообщает пресс-центр театра.

«Спектакль в репертуаре, но идет редко, так как все зависит от расписания Ольги (а сейчас еще и от ограничений в связи с коронавирусом). Когда будет следующий показ — неизвестно. Ольга, как я знаю, отменила концерт в «Крокус Сити Холле» 30 октября. Но 2 ноября будет во МХАТе», — сообщил представитель театра.

Возмущение российских артистов и простых зрителей было связано не только с отсутствием актерского образования у Бузовой, но и с гонораром. Так, руководство театра оценило работу артистки в 500 тысяч рублей.

Актриса Татьяна Доронина была возмущена участием Бузовой в спектакле на сцене московского театра. По словам ее подруги, звезда нецензурно выругалась в ответ на резонансную новость.

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