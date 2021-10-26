Адвокат Моргенштерна Сергей Жорин назвал «неотвратимым» визит рэпера к следователям

Непонимание, выраженное публично, не должно быть поводом для уголовного преследования. Такое мнение в интервью ФАН высказал председатель Московской коллегии адвокатов «Жорин и Партнеры» Сергей Жорин.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить на предмет нарушения закона высказывание рэпера Алишера Моргенштерна о Дне Победы, которое тот позволил себе в вышедшем 25 октября интервью с Ксенией Собчак. В ходе беседы с журналисткой музыкант заявил, что не понимает, почему на данный праздник ежегодно тратятся миллионы рублей, раз событие «произошло целых 76 лет назад». Цитата вызвала общественный резонанс, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал Моргенштерну чаще общаться с ветеранами, чтобы осознать ошибочность его убеждений.

Сергей Жорин как адвокат рэпера, уже защищавший его интересы в ходе судебного разбирательства о пропаганде наркотиков, рассказал ФАН, что он и Моргенштерн намерены предпринять в связи с вниманием со стороны СК России.

«Все очень просто: мы намерены явиться по вызову следователей и дать объяснения по существу инициированной проверки, — заявил Жорин. — Я думаю, что этот визит неминуем и неотвратим, и спешу заверить, что избегать его мы не станем».

Адвокат также поделился содержанием этих объяснений.

«Дело в том, что ряд СМИ неверно интерпретировали слова Моргенштерна, утверждая о том, что он якобы предлагал либо отменить, либо запретить День Победы. В этом можно легко убедиться, посмотрев то самое интервью. Он — то есть, Моргенштерн — выразил непонимание относительно масштабности этого праздника, и тут надо отметить, что многие молодые люди, к сожалению, задаются этим вопросом, однако их надо не наказывать за это, а всего лишь объяснять им суть вопроса. Сегодня эту позицию также подтвердил Дмитрий Песков. Собственно говоря, об этом мы и будем говорить со следователями», — рассказал собеседник ФАН.

Каких-либо действий, направленных на оскорбление чувств ветеранов или на осквернение памяти, рэпер, по словам его юридического представителя, не совершал.

instagram.com / @advokatzhorin

«Не думаю, что в словах Алишера было нарушение каких-то норм законодательства, но, поскольку такая проверка проводится, он должен прийти и дать объяснения, что, собственно, и планируется сделать», — заявил Жорин.

Он также прокомментировал недавнее высказывание председателя партии «Коммунисты России» Максима Сурайкина, который увидел возможные признаки реабилитации нацизма во фразе Моргенштерна про День Победы.

«Думаю, что сейчас найдется большое количество политических и общественных организаций, которые захотят напомнить о себе путем комментирования этого события. Конечно же, никакой «реабилитации нацизма» в словах Алишера нет — это очевидно. Молодой человек всего лишь выразил непонимание относительно масштабности праздника. Более взрослые люди, в числе которых я сам, должны ему все объяснить и рассказать. Здесь важно не перегибать палку. Если мы будем наказывать человека за отсутствие каких-либо знаний, у него их явно не прибавится», — высказал свою позицию собеседник ФАН.

Он еще раз подчеркнул, что Моргенштерн никого не намеревался оскорблять и уж тем более «реабилитировать».

«Однако то, что попытки обвинить его в этом есть и будут, я своему доверителю (Моргенштерну. — Прим. ФАН) разъяснил, — заявил Жорин. — И он это прекрасно понимает».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов заявил, что готов раскрыть истинный образ Моргенштерна на интервью с ним.