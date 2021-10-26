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Глава МИД Украины Кулеба: остановка поставок газа из РФ повлечет «асимметричные шаги»

  /   Обновлено: 26 октября 2021 20:35
Экономика
Глава МИД Украины Кулеба: остановка поставок газа из РФ повлечет «асимметричные шаги»
wikipedia.org  /  Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Киев, 26 октября. Российскую Федерацию ожидают определенные действия со стороны Киева в случае остановки поставок природного газа, написал в Twitter глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Асимметричные шаги» в ответ на прекращение экспорта голубого топлива будут предприняты украинским политическим руководством, если Москва перекроет транзит, заметил министр иностранных дел Кулеба.

«Россия пока не перекрывала поставки газа на Украину. В случае, если Кремль решит это сделать и разрушить остатки репутации как поставщика энергоносителей в Европу, у нас есть ряд асимметричных шагов в ответ», — прокомментировал сценарий заморозки поставок топлива в страну украинский госчиновник.

Украина отказалась от прямых закупок российского энергоносителя в ноябре 2015 года. Сейчас в государстве новую стратегию приобретения сырья называют виртуальным реверсом из Европы. Так, Киев формально покупает топливо у европейских организаций, хотя по факту забирает часть транзита, который направляется из РФ в регион.

Сейчас Украина испытывает серьезное давление масштабного энергетического кризиса, уверена руководитель партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко.

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мид кулеба Россия и украина транзит природного газа
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