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Волонтерские штабы акции «Мы вместе» возобновляют свою работу

  /   Обновлено: 26 октября 2021 20:31
Общество
Волонтерские штабы акции «Мы вместе» возобновляют свою работу
Федеральное агентство новостей  /  Александр Чикин

Москва, 26 октября. Общероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе» возобновляет свою работу. Она направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских работников.

«Мы вместе» — общероссийская акция взаимопомощи. Она объединяет коммерческие компании, общественные организации и неравнодушных людей в борьбе с коронавирусом. В рамках акции волонтеры доставляют лекарства и продукты тем, кто сам не может выйти в магазин. Юристы и психологи бесплатно консультируют нуждающихся, а партнеры помогают своими услугами и товарами.

Целью проведения акции остается сохранение жизни и здоровья граждан из группы риска, одиноких пожилых людей или инвалидов. Впервые она стартовала 21 марта 2020 года. В прошлый раз волонтеры оказали помощь 6,5 млн граждан, передает РИА Новости.

Как ранее сообщалось, молодые волонтеры провели уборку в квартирах пенсионеров в Мордовии. Они также помогли расчистить дворы от мусора.

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