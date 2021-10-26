Отряд «Лиза Алерт» не успел спасти человека из-за масштабных поисков Светличной

Москва, 26 октября. Исчезновение актрисы Светланы Светличной отвлекло на себя внимание поисковых групп и сотрудников розыска, из-за чего не удалось предотвратить смерть человека. Об этом сообщил председатель отряда «Лиза Алерт» Григорий Сергеев.

Звезда советского кино Светличная неожиданно перестала выходить на связь почти неделю назад. Внучка артистки Мария Ивашова утверждала, что на поиски бабушки были брошены все силы и привлечено множество людей. Отряд «Лиза Алерт» также отправился искать актрису.

Вскоре оказалось, звезда находилась на съемках ток-шоу. Председатель отряда Сергеев прокомментировал исчезновение Светличной. Участник «Лизы Алерт» заявил в послании на сайте «Милосердие», что ее поиски не дали добровольцам возможности спасти жизнь другого человека.

«Знаете, что? Мы не успели к простому человеку. В лес в Люберцы. Он погиб. Сегодня все ****** ток-шоу будут рассказывать об исчезновении знаменитого человека. Прошу Александра Ивановича Бастрыкина (главу Следственного комитета России. — Прим. ФАН) подумать, чтобы взять под личный контроль поиск всех людей старше 60 лет в РФ?» — призвал Сергеев.

Он подчеркнул, что любое резонансное событие — испытание для добровольцев. Поэтому сотрудники поисковых групп не должны становиться «участниками ток-шоу», учитывая ресурсы СК, заключил Сергеев.

Сын Светличной был взбешен новостью о нахождении матери. Наследник упрекнул мать за исчезновение и пропущенный день рождения.