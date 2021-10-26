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Матвиенко и Володин обсудили взаимодействие Совфеда и Госдумы в законотворческой работе
Политика
Матвиенко и Володин обсудили взаимодействие Совфеда и Госдумы в законотворческой работе
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 26 октября. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко провела встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

В ходе переговоров они обсудили взаимодействие сенаторов и депутатов в законотворческой работе. По словам Матвиенко, общей ответственностью Совфеда и Госдумы является качество законов. Впереди предстоит совершенствование форматов общения обеих палат парламента для решения задач. Свои отношения с Володиным она охарактеризовала как хорошие рабочие.

«Острые законы обсуждаем вместе, рассматриваем, вносим предложения и благодарим депутатов Госдумы за то, что, как правило, те предложения, которые мы вносим, поддерживаются, и мы вместе делаем все для того, чтобы принимаемые законы были качественными», — высказалась спикер Совфеда.

Также Матвиенко подчеркнула готовность Совета Федерации к активному взаимодействию с новым составом Госдумы.

Ранее Володин анонсировал изменение структуры Госдумы. Депутаты пришли к выводу, что правильным решением будет создать несколько комитетов. Их организуют, исходя из профиля отраслевых министерств, агентств и служб, пояснил он.

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россия матвиенко володин
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