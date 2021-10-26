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Эмир Катара анонсировал смягчение законодательства о гражданстве
Весь мир
Эмир Катара анонсировал смягчение законодательства о гражданстве
Global Look Press / Quatar Government Communications Office  /  Kevin Dietsch/ZUMAPRESS.com

Доха, 26 октября. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани выступил с речью на открытии первого заседания Совета Шуры, посвятив ее вопросам общественного раскола, гражданства, пандемии коронавируса и Чемпионата мира по футболу 2022 года.

После поздравительной части монарх подчеркнул важность осознания 45 депутатами их ответственности перед народом Катара и самим государством. Шейх отметил ряд достижений, продемонстрированных эмиратом в различных областях, включая установление продовольственной безопасности и продвижение в диверсификации экономики.

«Государству еще многое предстоит сделать в диверсификации источников дохода, но эта задача не ограничивается государством. Частный сектор играет в этом определенную роль. Несмотря на глобальные потрясения в последние годы, финансовый сектор продемонстрировал устойчивость в противостоянии им», — сказал Аль Тани.

После этого Тамим бин Хамад указал на очевидные гражданские проблемы, проявившиеся в ходе выборов в сам Совет Шуры. Данный орган, уполномоченный выдвигать законопроекты, утверждать бюджет и отзывать министров (при наличии у эмира права вето на любое из перечисленных действий), состоит из 45 человек. 15 из них назначаются правителем, а остальные 30 получают свои места в совете по итогам голосования.

Проблема в том, что правом голоса обладают только треть миллиона жителей Катара, что составляет лишь восьмую часть его населения. Речь идет о «коренных» катарцах, чьи предки проживали на полуострове до 1930-х годов. Гражданство здесь передается по отцу, то есть дети иностранца и катарки по своим правам приравниваются к экспатам. Кандидаты, в свою очередь, также могут быть исключительно гражданами эмирата.

«Известно, что гражданство — это не просто юридический вопрос, а прежде всего вопрос цивилизации, лояльности и принадлежности, а также вопрос обязанностей, а не только прав», — погрузился шейх в вопрос.

Ввиду этого ущемленными себя почувствовали племена Аль-Мурра, которые не обладают полнотой избирательных прав несмотря на то, что они обитали на Катарском полуострове задолго до оформления эмирата в независимое государство. В ходе небольших акций протеста 15 человек попали под арест, однако в скором времени они были отпущены.

«Этот негативный аспект трайбализма недавно застал всех нас врасплох, когда некоторые из его проявлений напомнили нам о его существовании. Хотя наше просвещенное общество быстро преодолело его, мы не можем игнорировать болезнь из-за простого исчезновения ее симптомов», — прокомментировал эти события монарх.

В рамках решения этой проблемы глава государства поручил кабинету министров подготовить законодательные поправки, направленные на поощрение «равного катарского гражданства», и направить их в Совет Шуры для утверждения.

Создание совета закреплено принятой в 2003 году Конституцией Катара, однако выборы переносились семь раз раз по различным причинам и состоялись лишь 2 октября 2021 года. В соответствии с главным документом страны, изменение избирательного законодательства должно происходить с одобрения Совета Шуры, первое избрание которого могло произойти лишь по старым правилам.

«Ненавистной нетерпимостью, будь то племенная или иная, можно манипулировать и использовать ее для подрыва и разрушения национального единства», — добавил по этому поводу эмир.

Перейдя к теме ЧМ-2022, Аль Тани сообщил, что страна почти завершила все необходимые приготовления к принятию более чем 1,2 миллиона иностранных болельщиков, в то время как сам чемпионат пройдет с 21 ноября по 18 декабря следующего года.

Монарх призвал своих подданных проявить терпимость и открытость к будущим гостям.

«Проведение Кубка ФИФА подстегнуло завершение многих проектов, в которых мы изначально нуждались. Это пересекается с нашими социальными и культурными задачами и вызовами, с которыми мы сталкиваемся как современное государство, чьи торговые отношения взаимосвязаны с мировой экономикой», — сказал он.

В список достижений Катара эмир внес роль Дохи в афганском вопросе. С сентября 2020 года государство принимало делегации США, ныне несуществующего правительства Афганистана и движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). В ходе этого процесса Соединенные Штаты заключили с талибами соглашение о постепенном выводе войск НАТО с территории исламской республики, что и было официально сделано к сентябрю 2021 года — уже после падения афганского правительства. Эвакуируемые прежде всего направлялись на базу ВВС США в Катаре.

«Роль Катара получила высокую оценку не только за эвакуацию афганцев и иностранцев, но и за его веру в диалог как альтернативу войне», — рассказал Тамим бин Хамад.

Также монарх выступил за сохранение единства Совета содружества арабских государств Персидского залива ввиду национального и религиозного единства его членов.

«Братство, история и география делают необходимым сохранение ССАГПЗ и совершенствование его институтов в соответствии с чаяниями наших народов», — считает шейх.

Говоря же об эпидемии, эмир отметил, что Катар успешно преодолел кризис здравоохранения, и коронавирус в стране задавлен. Следует добавить, что это связано с высокой долей прошедших вакцинацию людей (87,14% от населения страны).

Монарх выразил личную благодарность всем медработникам, которые обеспечили преодоление пандемии в отдельно взятом арабском государстве.

«Наши учреждения здравоохранения успешно прошли трудное испытание, вызванное коронавирусом, что свидетельствует об уровне развития, которого они достигли в количественном и качественном выражении», — сказал он.

В заключение Аль Тани пожелал членам Совета Шуры успехов в исполнении ими своих обязанностей.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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