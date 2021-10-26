Эмир Катара анонсировал смягчение законодательства о гражданстве

Доха, 26 октября. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани выступил с речью на открытии первого заседания Совета Шуры, посвятив ее вопросам общественного раскола, гражданства, пандемии коронавируса и Чемпионата мира по футболу 2022 года.

После поздравительной части монарх подчеркнул важность осознания 45 депутатами их ответственности перед народом Катара и самим государством. Шейх отметил ряд достижений, продемонстрированных эмиратом в различных областях, включая установление продовольственной безопасности и продвижение в диверсификации экономики.

«Государству еще многое предстоит сделать в диверсификации источников дохода, но эта задача не ограничивается государством. Частный сектор играет в этом определенную роль. Несмотря на глобальные потрясения в последние годы, финансовый сектор продемонстрировал устойчивость в противостоянии им», — сказал Аль Тани.

После этого Тамим бин Хамад указал на очевидные гражданские проблемы, проявившиеся в ходе выборов в сам Совет Шуры. Данный орган, уполномоченный выдвигать законопроекты, утверждать бюджет и отзывать министров (при наличии у эмира права вето на любое из перечисленных действий), состоит из 45 человек. 15 из них назначаются правителем, а остальные 30 получают свои места в совете по итогам голосования.

In speech before opening session of Shura Council, Qatar Emir Tamim proposes amending the country’s restrictive citizenship law https://t.co/5UWrRDRRrs — Kristin Diwan (@kdiwaniya) October 26, 2021

Проблема в том, что правом голоса обладают только треть миллиона жителей Катара, что составляет лишь восьмую часть его населения. Речь идет о «коренных» катарцах, чьи предки проживали на полуострове до 1930-х годов. Гражданство здесь передается по отцу, то есть дети иностранца и катарки по своим правам приравниваются к экспатам. Кандидаты, в свою очередь, также могут быть исключительно гражданами эмирата.

«Известно, что гражданство — это не просто юридический вопрос, а прежде всего вопрос цивилизации, лояльности и принадлежности, а также вопрос обязанностей, а не только прав», — погрузился шейх в вопрос.

Ввиду этого ущемленными себя почувствовали племена Аль-Мурра, которые не обладают полнотой избирательных прав несмотря на то, что они обитали на Катарском полуострове задолго до оформления эмирата в независимое государство. В ходе небольших акций протеста 15 человек попали под арест, однако в скором времени они были отпущены.

«Этот негативный аспект трайбализма недавно застал всех нас врасплох, когда некоторые из его проявлений напомнили нам о его существовании. Хотя наше просвещенное общество быстро преодолело его, мы не можем игнорировать болезнь из-за простого исчезновения ее симптомов», — прокомментировал эти события монарх.

Only descendants of Qataris who were citizens in 1930 were eligible to vote and run for 30 of the 45 seats in this month's Shura Council polls

https://t.co/iOYkIR8mVo #dhakatribune #Qatar #vote — DhakaTribune (@DhakaTribune) October 26, 2021

В рамках решения этой проблемы глава государства поручил кабинету министров подготовить законодательные поправки, направленные на поощрение «равного катарского гражданства», и направить их в Совет Шуры для утверждения.

Создание совета закреплено принятой в 2003 году Конституцией Катара, однако выборы переносились семь раз раз по различным причинам и состоялись лишь 2 октября 2021 года. В соответствии с главным документом страны, изменение избирательного законодательства должно происходить с одобрения Совета Шуры, первое избрание которого могло произойти лишь по старым правилам.

«Ненавистной нетерпимостью, будь то племенная или иная, можно манипулировать и использовать ее для подрыва и разрушения национального единства», — добавил по этому поводу эмир.

Перейдя к теме ЧМ-2022, Аль Тани сообщил, что страна почти завершила все необходимые приготовления к принятию более чем 1,2 миллиона иностранных болельщиков, в то время как сам чемпионат пройдет с 21 ноября по 18 декабря следующего года.

Монарх призвал своих подданных проявить терпимость и открытость к будущим гостям.

«Проведение Кубка ФИФА подстегнуло завершение многих проектов, в которых мы изначально нуждались. Это пересекается с нашими социальными и культурными задачами и вызовами, с которыми мы сталкиваемся как современное государство, чьи торговые отношения взаимосвязаны с мировой экономикой», — сказал он.

Football stadium Qatar Football World Cup 2022 ????????❤️ pic.twitter.com/V6drzO7fHd — مها جاسم (@fadumina45) October 26, 2021

В список достижений Катара эмир внес роль Дохи в афганском вопросе. С сентября 2020 года государство принимало делегации США, ныне несуществующего правительства Афганистана и движения «Талибан»1 (запрещено в РФ). В ходе этого процесса Соединенные Штаты заключили с талибами соглашение о постепенном выводе войск НАТО с территории исламской республики, что и было официально сделано к сентябрю 2021 года — уже после падения афганского правительства. Эвакуируемые прежде всего направлялись на базу ВВС США в Катаре.

«Роль Катара получила высокую оценку не только за эвакуацию афганцев и иностранцев, но и за его веру в диалог как альтернативу войне», — рассказал Тамим бин Хамад.

Также монарх выступил за сохранение единства Совета содружества арабских государств Персидского залива ввиду национального и религиозного единства его членов.

«Братство, история и география делают необходимым сохранение ССАГПЗ и совершенствование его институтов в соответствии с чаяниями наших народов», — считает шейх.

Говоря же об эпидемии, эмир отметил, что Катар успешно преодолел кризис здравоохранения, и коронавирус в стране задавлен. Следует добавить, что это связано с высокой долей прошедших вакцинацию людей (87,14% от населения страны).

Монарх выразил личную благодарность всем медработникам, которые обеспечили преодоление пандемии в отдельно взятом арабском государстве.

«Наши учреждения здравоохранения успешно прошли трудное испытание, вызванное коронавирусом, что свидетельствует об уровне развития, которого они достигли в количественном и качественном выражении», — сказал он.

В заключение Аль Тани пожелал членам Совета Шуры успехов в исполнении ими своих обязанностей.

1 Организация запрещена на территории РФ.