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Появились первые кадры истощенной Светличной в больнице после пропажи в Москве
Общество
Появились первые кадры истощенной Светличной в больнице после пропажи в Москве
Global Look Press  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look

Москва, 26 октября. Новый выпуск популярного телешоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» на телеканале «Россия-1» посвятили пропавшей актрисе Светлане Светличной, которую нашли спустя сутки работы полиции. Артистка оказалась в истощенном состоянии в больнице.

Впервые о пропаже звезды фильма «Бриллиантовая рука» заявил ее сын Алексей Ивашов. Оказалось, что актриса уже несколько дней не выходила на связь. К ее поискам подключился Следственный комитет России и отряд волонтеров.

В эфире телепрограммы показали шокирующие кадры, на которых изможденная актриса лежит в больничной палате. В своих проблемах Светличная винит родственников, которые, по ее словам, буквально издевались над ней. Гостья студии Пелагея Летунова рассказала, что была невольным свидетелем конфликта между 81-летней актрисой и женой ее сына Ольгой. Светличную она встретила в одном из московских кафе и сразу поняла, что пожилой человек нуждается в помощи.

«Она подошла ко мне и попросила проводить до четвертого корпуса, так как не знает, где ее дом. Мы шли очень долго, несмотря на то что она живет в пяти минутах от кафе. Светлана Афанасьевна постоянно останавливалась, рассказывала, что с ней произошла беда, у нее нет связи. Она не может ни с кем поговорить. Мы дозвонились до невестки. Там началась словесная перепалка, нецензурная», — рассказала Летунова.

Появились первые кадры истощенной Светличной в больнице после пропажи в Москве
Россия 1 / Prt Scr / Андрей Малахов. Прямой эфир

Светличная опасалась, что невестка может ее куда-то увезти и запереть. Она просила москвичку срочно позвонить Малахову, или она сведет счеты с жизнью еще до конца дня. Подруга 81-летней актрисы Людмила Поргина отмечает, что причиной такого поведения мог стать неожиданный переезд. Она заявила, что человека, страдающего деменцией, нельзя было перевозить в другой район.

Ранее стала известна реакция сына актрисы на новость о том, что она нашлась. Вместо радости Ивашов рассвирепел, назвав пропажу артистки очередной выходкой.

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малахов светличная прямой эфир
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