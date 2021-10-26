Произведения Пастернака, Миллера и Флобера попали в топ самых скандальных романов

Москва, 26 октября. Романы некоторых известных писателей в свое время подвергались критике и были замешаны в скандалах. Великие произведения, которые позже стали классическими, в какой-то период даже запрещали и подвергали гонениям.

Первым в списке оказался знаменитый роман французского писателя Гюстава Флобера «Госпожа Бовари», который был выпущен в 1986 году. Автора практически сразу обвинили в оскорблении морали, однако суд его оправдал.

Роман рассказывает о супруге врача Эмме Бовари, которая остывает к мужу. Никакие радости жизни не помогают ей заполнить внутреннюю пустоту, кроме увлечения юным мужчиной. История главной героини точно совпадает с тем, что произошло с женой врача Эжена Деламара Дельфиной Кутюрье.

prt scr ast.ru / Издательство АСТ

Еще одно классическое произведение «Тропик Рака» американского писателя Генри Миллера впервые вышло в свет в 1934 году в Париже. Произведение неоднократно пытались запретить, а властям США это даже удалось. Первая публикация в итоге состоялась лишь в 1961 году, после которого на автора было подано порядка 60 судебных исков.

Роман получился больше автобиографичный, и действия его происходят в 1928 году во Франции. В центре сюжета бедный писатель и его взаимодействие с реальными людьми, походы по заведениям. Внимание общественности привлекло большое количество откровенно описанных постельных сцен, сообщает газета «Культура».

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Замыкает топ-3 роман российского писателя Бориса Пастернака «Доктор Живаго». Закончив работу над произведением в 1955 году, автор не смог издать его на родине из-за своей позиции по вопросу Октябрьской революции. И лишь в 1957 году роман увидел свет на итальянском языке. Спустя год ему присудили Нобелевскую премию, от которой он вынужден был отказаться по наставлению властей. С этого момента началась настоящая травля Пастернака. В результате писатель серьезно заболел и умер в 1960 году.

Роман «Доктор Живаго» рассказывает о становлении и развитии талантливого сироты Юрия Живаго, который решает стать врачом. В произведении описана жизнь героя и время после его смерти от начала ХХ века до Великой Отечественной войны.

Ранее стало известно об открытии выставки украденных во времена Великой Отечественной войны книг. Экспозиция заработала в Воронежском государственном университете.